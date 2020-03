I semi di Michele Stanca che il coronavirus non potrà cancellare

I semi di Michele Stanca che il coronavirus non potrĂ cancellare

Non c’è agricoltura senza genetica. Se si potesse riassumere in una frase il percorso umano, scientifico e pubblico di Michele Stanca, scomparso ieri di coronavirus a 77 anni, si dovrebbe partire da questa sua granitica convinzione per rendersi conto immediatamente dopo che questo non basta a descri continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

