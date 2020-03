Il mondo riscopre il gran vaccino della democrazia liberale

Drin drin. Professore, buongiorno, come sta? La stavo cercando, sul suo numero fisso, ma mi hanno detto che era in giro. “Come in giro? Sono disciplinato: sono solo andato a buttare la spazzatura!”. La spazzatura: è diventato il momento che tutti attendiamo ogni giorno. Ci si veste eleganti per butt continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

Drin drin. Professore, buongiorno, come sta? La stavo cercando, sul suo numero fisso, ma mi hanno detto che era in giro. “Come in giro? Sono disciplinato: sono solo andato a buttare la spazzatura!”. La spazzatura: è diventato il momento che tutti attendiamo ogni giorno. Ci si veste eleganti per butt

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA