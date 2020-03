Il nostro corpo può essere un’arma

È appena successo, era già successo e risuccederà. Ieri a Mestre una signora in coda al supermercato, richiamata dalla cassiera a rispettare la distanza di sicurezza, si è vendicata tossendole in faccia. Così come, qualche giorno fa, dei tizi in fila per il tampone in un ospedale campano, stufi di a continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

