Inter in Bleus per Conte: c’è Tolisso nel mirino. E Giroud… Campioni del mondo nel mirino. Il centrocampista seguito già nel 2017 e che piace tanto a Conte può lasciare il Bayern, costa 35 milioni. L’attaccante invece è ancora un obiettivo per l’estate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

Campioni del mondo nel mirino. Il centrocampista seguito già nel 2017 e che piace tanto a Conte può lasciare il Bayern, costa 35 milioni. L’attaccante invece è ancora un obiettivo per l’estate



