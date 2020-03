Le tre strade da seguire per mitigare la crisi del coronavirus

Epidemiologi ed esperti di salute pubblica ci hanno insegnato in questi giorni che per limitare i danni della drammatica crisi sanitaria che stiamo vivendo è necessario diluire nel tempo il suo manifestarsi e, corrispondentemente, smussarne l’intensità. A ben vedere, le indicazioni su come limitare continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

venerdì 20 Marzo 2020.

