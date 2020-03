Marattin spiega ai grillini ribelli la differenza tra il “bazooka del Mes” e il “bazooka della Bce”

La nota grillina, per mezzo di agenzie, è arrivata al termine di una giornata di passione, nelle chat e nelle riunioni virtuali in cui i parlamentari del M5s si sono azzuffati intorno al Mes. O, meglio, intorno alla proposta che Giuseppe Conte ha avanzato, in un’intervista al Financial Times, per ut continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

La nota grillina, per mezzo di agenzie, è arrivata al termine di una giornata di passione, nelle chat e nelle riunioni virtuali in cui i parlamentari del M5s si sono azzuffati intorno al Mes. O, meglio, intorno alla proposta che Giuseppe Conte ha avanzato, in un’intervista al Financial Times, per ut

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA