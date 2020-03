Per combattere il coronavirus anche la solidarietà va resa più efficace

In questi giorni si sono moltiplicate le campagne di donazione in crowdfunding agli ospedali della penisola. Grazie ai social media, ciascuno di noi ha potuto contribuire con una piccola o grande somma a far fronte all’emergenza Covid-19, riducendo il rischio di un collasso del sistema sanitario, ch continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

venerdì 20 Marzo 2020.

