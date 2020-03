Stipendi: è ora che il calcio si connetta con i balconi e i medici in trincea

venerdì 20 Marzo 2020.

La via da prendere è quella del buon senso: un sacrificio condiviso, non imposto, e proporzionato alle buste paga dei giocatori



