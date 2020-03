Un rapporto spiega che vivremo altre quarantene prima del vaccino

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

Roma. In questi giorni si fa spesso l’analogia tra la pandemia in Italia e una guerra, ma forse sarebbe meglio fare l’analogia con una guerriglia. Non ci sarà una battaglia decisiva dopo la quale torneremo alla vita di prima. Ci saranno tante battaglie più piccole e campagne multiple contro focolai

