Agente deceduto per Coronavirus, sostegno del Garante detenuti al Comando di Polizia penitenziaria Crotone

La nota di Federico Ferraro, Garante dei diritti dei detenuti Crotone

La Redazione

Crotone,

sabato 21 Marzo 2020.

Esprimo

un sincero cordoglio e vicinanza al Comando della Polizia

Penitenziaria di Crotone, appresa la triste notizia dell’agente vittima

del Coronavirus. Si tratta, come noto, del capo coordinatore Gianclaudio Nova all’etĂ di 51 anni, in servizio presso la Casa Circondariale di Locri. L’etĂ

non veneranda della vittima ci deve far comprendere dell’importanza

di tenere in questi giorni, settimane, mesi a tutte le etĂ ,

comportamenti quanto mai responsabili e soprattutto che non mettano in

pericolo noi stessi e i nostri cari. E’

opportuno sottolineare come purtroppo, anche in situazioni

emergenziali e delicate, come quella che stiamo vivendo tutti, si

registra per voce dello stesso SAPPE , il Sindacato di Polizia

Penitenziaria, la mancanza di adeguate misure protettive di sicurezza

per gli agenti operativi all’interno delle carceri italiane: vi è una

totale carenza di mascherine e guanti. Mi

unisco all’appello del sindacato per chiedere alle istituzioni centrali

competenti che si adoperino al piĂą presto con interventi mirati e

incisivi che consentano al personale di polizia tutto di lavorare con

quelle misure di sicurezza e prevenzione che sono necessarie in uno

Stato di diritto, a tutela della collettivitĂ , della popolazione

detenuta , del personale in servizio sia presso il presidio di polizia

che presso l’Amministrazione penitenziaria, che di chiunque abbia a

vario titolo accesso alla struttura del carcere di Crotone. Con sentimenti di vicinanza

