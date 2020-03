Coronavirus: 44 persone denunciate a Crotone, andavano in giro senza giustificato motivo

Nel corso di questa settimana al 21 marzo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta”, sono elencati il vari controlli

Comunicato della Polizia di Stato

,

sabato 21 Marzo 2020.

Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

arrestata nr. 01 persona;

persona; deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà nr. 50 persone;

persone; segnalata all’Autorità Amministrativa nr. 01 persona;

persona; controllate nr. 11 persone sottoposte a misure di sicurezza;

persone sottoposte a misure di sicurezza; identificate nr. 478 persone;

persone; controllati nr. 243 veicoli (anche con sistema Mercurio);

veicoli (anche con sistema Mercurio); effettuati numerosi posti di controllo;

elevate nr. 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati nr. 03 fermi/sequestri amministrativi e/o penali;

fermi/sequestri amministrativi e/o penali; effettuate nr. 18 perquisizioni;

perquisizioni; effettuati nr. 03 accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione;

accompagnamenti presso questi Uffici per identificazione; effettuati nr. 227 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate nr. 06 sanzioni amministrative.

Nel corso della settimana, a seguito delle misure contenute nel DPCM dell’11 marzo, nell’ambito di appositi servizi di controllo straordinario, personale della Questura di Crotone unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha deferito in stato di libertà , nr. 44 persone, ai sensi dell’art. 650 c.p., per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ”, in quanto in circostanze diverse, questi venivano sorpresi lungo le vie cittadine senza giustificato motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA