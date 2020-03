Cosa farebbe oggi Ayrton Senna

Ayrton Senna oggi festeggerebbe i suoi sessanta anni disponendo un bonifico per chi sta combattendo il virus maledetto. Pensare agli altri, ai più poveri, ai più sfortunati è sempre stata una sua missione. Come vincere in pista. “I ricchi non possono vivere su un’isola circondata da un oceano di pov continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

sabato 21 Marzo 2020.

Ayrton Senna oggi festeggerebbe i suoi sessanta anni disponendo un bonifico per chi sta combattendo il virus maledetto. Pensare agli altri, ai più poveri, ai più sfortunati è sempre stata una sua missione. Come vincere in pista. “I ricchi non possono vivere su un’isola circondata da un oceano di pov

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA