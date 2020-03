Crotone. Dantedì, MutaMenti per il 25 marzo lancia sui social il #ConfiDante

MutaMenti aderisce al Dantedì, con un’iniziativa che vuole portare con sè un messaggio di forza e speranza

La Redazione

Crotone,

sabato 21 Marzo 2020.

Il prossimo 25 marzo in Italia si terrĂ il primo “Dantedì”. Il Consiglio dei ministri, nei mesi scorsi, ha approvato un provvedimento col quale fissa al 25 marzo il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L’iniziativa nasce in vista del 2021, quando saranno 700 anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia. L’associazione culturale Mutamenti aveva in programma tutta una serie di iniziative che avrebbero dovuto invadere le vie centro, celebrando il Sommo poeta. Il Coronavirus ha impedito a MutaMenti di scendere fisicamente in strada, ma l’associazione, in questo momento così difficile, ha voluto comunque organizzare un evento, per dare un segnale di speranza.  “Grazie ai social – ha spiegato Patrizia Pagliuso, presidente dell’associazione- abbiamo delle piazze virtuali in cui possiamo incontrarci e organizzare iniziative collettive. Per questo abbiamo deciso di dare vita, per il 25 marzo, al #ConfiDante, contribuendo ad esaltare la figura di Dante Alighieri, una delle personalitĂ italiane piĂą famose nel mondo, come un segnale positivo e di buon auspicio per uscire da questo periodo così difficile per il nostro Paese. Insomma, che la “Divina Commedia” ci sia da esempio, che il viaggio dantesco dalle profonditĂ dei gironi infernali ci riporti tutti “a riveder delle stelle”.

L’iniziativa #ConfiDante, è aperta a tutti. Partecipare è facile: scrivere un verso dantesco in un punto visibile della propria casa (uno specchio, il frigorifero ecc.), realizzare un cartellone o uno striscione da appendere al balcone con una terzina della Divina Commedia, oppure creare un dolce o un piatto dedicato a Dante. Insomma, libero sfogo alla fantasia. Fare una foto dell’elaborato e inviarlo sulla pagina Facebook di MutaMenti con l’hashtag #ConfiDante che #andrátuttobene. La celebrazione di Dante e dei suoi famosissimi versi saranno la nostra piccola resistenza poetica per non accettare in maniera passiva la realtà così com’è.

