In Italia 793 morti nelle ultime 24 ore, quasi 5.000 nuovi contagiati e mille guariti Emergenza coronavirus, la cronaca in tempo reale dall’Italia e dal mondo: è salito a 3.095 il numero dei decessi in Lombardia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 21 Marzo 2020.

Emergenza coronavirus, la cronaca in tempo reale dall’Italia e dal mondo: è salito a 3.095 il numero dei decessi in Lombardia



