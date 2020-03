ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – MOBILITA’ (scad. 19 aprile 2020)

Mobilita’ volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversita’, presso la sede di Roma. (20E03785) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

,

sabato 21 Marzo 2020.

