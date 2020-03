L’anticorpo dei mercati contro il virus

Matteo Renzi va ringraziato, anzi forse direttamente benedetto, per aver contribuito a tenere lontano dal governo il nazionalismo antieuropeista veicolato da Salvini e mai come in queste ore vengono letteralmente i brividi di fronte al pensiero che oggi – in piena crisi sanitaria, in piena crisi eco continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 21 Marzo 2020.

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

