MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 19 aprile 2020)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi novantatre’ ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito, per l’anno 2019. (20E03727) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

sabato 21 Marzo 2020.

