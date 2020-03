Tienimi da conto il Mes (e prepararsi)

La Redazione 24

sabato 21 Marzo 2020.

Il premier Giuseppe Conte, intervistato dal Financial Times, ha proposto di attivare il Meccanismo europeo di stabilità contro il coronavirus: “Il Mes è stato creato per un diverso tipo di crisi, deve essere adattato alle nuove circostanze, in modo da poter usare tutta la sua potenza di fuoco contro

