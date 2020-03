Cirò: cade in un burrone, 59enne trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale civile di Crotone

Incidente sul lavoro in località “serra del tuono”

Comunicato dei Carabinieri

Cirò,

domenica 22 Marzo 2020.

Alle ore 14.00 circa, i Carabinieri della Stazione di Cirò Superiore sono intervenuti in località “serra del tuono” ove, poco prima, un 59enne, rumeno, mentre era intento a controllare una mandria di bovini, era caduto accidentalmente in un burrone dal quale veniva recuperato con l’ausilio dell’elisoccorso del “servizio 118”.

Il lavoratore veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Crotone per gli accertamenti clinici del caso.

