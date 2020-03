Coronavirus: il decreto del governo blocca le adozioni dei cani, in difficoltà l’Oasi Argo di Cirò Marina

Coronavirus: il decreto del governo blocca le adozioni dei cani, in difficoltĂ l’Oasi Argo di Cirò Marina

L’appello di Silvia Rabensteiner, Volontaria dell’associazione no-profit ‘Adozione Argo’

Cirò Marina,

domenica 22 Marzo 2020.

L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che, tramite il decreto del 12 marzo emanato dal governo, ha causato il blocco delle adozioni dei cani, un tema che sta molto a cuore a Silvia Rabensteiner che, attraverso il nostro giornale, lancia un appello e ci racconta la situazione di crisi che sta affrontando l’Oasi Argo di Cirò Marina.

Mi chiamo Silvia Rabensteiner e sono Volontaria dell’associazione no-profit ‘Adozione Argo’ con sede a CirĂł Marina (Crotone). La nostra  é un’associazione di volontariato registrata nell’Albo regionale Associazioni Protezione Animali in Calabria guidata dal presidente Caterina Semerano. Lei, insieme a noi pochi volontari, gestisce il rifugio, il quale al momento ospita oltre 250 cani randagi, cani feriti, ammalati, cani anziani e neo-mamme con cuccioli.

L’associazione porta avanti un programma di autofinanziamento dove le principali “entrate” sono costituite dalle donazioni di privati. Ora l’attuale crisi dovuta al coronavirus pone tante problemi a noi e all’associazione: Le adozioni sono bloccate e quindi le donazioni al momento sono molto diminuite. Sfortunatamente, i costi rimangono gli stessi, non solo per i trattamenti medici, ma anche per farmaci, l’assistenza veterinaria e il cibo per i cani.

I cani hanno bisogno di 5000 kg di cibo secco ogni mese, non incluso il cibo speciale per i cuccioli e i cani allergici. Dopo l’alluvione a Ciro Marina in ottobre 2018 tutte le risorse finanziarie dell’associazione e di noi volontari, di cui ora avrebbero urgentemente bisogno, sono esaurite.

Ed è per questo che ci rivolgiamo a Voi e chiediamo aiuto. Voi e la Vostra rivista raggiungete tantissime persone ogni giorno, il cui aiuto è urgentemente necessario. Vorremmo chiedere – e facciamo appello al Vostro grande cuore per i cani – di raccontare la Nostra storia e della situazione sul Vostro quotidiano. Dipendiamo con urgenza da aiuti finanziari e da donazioni di cibo secco in modo che i cani non debbano piĂą soffrire di questa situazione grave. Noi persone possiamo andare a fare la spesa anche se siamo in quarantena e non ci manca il cibo. I cani invece non hanno cibo se non lo diamo noi. Questi cani non hanno casa e hanno bisogno del Nostro aiuto!

