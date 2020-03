Coronavirus: il Sindaco di Diamante emane un’ordinanza che vieta il transito su tutte le strade comunali e statali

La nota del Sindaco Sen. Ernesto Magorno

La Redazione

Diamante,

domenica 22 Marzo 2020.

Ho emesso un’ordinanza per chiudere le stazione ferroviaria di Diamante e il transito su tutte le strade anche Anas del territorio del mio comune. – dice il Sindaco di Diamante il Sen. Ernesto Magorno.- Non si potrà ’ circolare ne scendere alla stazione di Diamante se non per le ragioni previste dalla ordinanza della Santelli che al punto 1 stabilisce: “con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute”.

