E’ già Sabato santo

A Milano le chiese non chiuderanno mai, ha detto l’arcivescovo Mario Delpini, che domenica ha celebrato la messa al Policlinico, venendo per questo lodato dal Papa all’Angelus. Chiese aperte, dunque, anche a Roma (ma la ferita del primo decreto del vicariato che imponeva la gran serrata non si cicat continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

domenica 22 Marzo 2020.

