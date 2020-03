Il bello di resistere. I numeri da boom dei musei virtuali

Il bello di resistere. Non si può andar per musei? Nessun problema: sono i musei virtuali ad arrivare a casa. Le iniziative gratuite che offrono tour virtuali sono ormai attive in molte istituzioni d’Italia, a far da battistrada era stata proprio la Pinacoteca di Brera, dove lo squadra diretta da Ja continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

domenica 22 Marzo 2020.

