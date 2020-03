Necessario ed urgente un cambio di strategia nella unità di (in) crisi in Lombardia

Necessario ed urgente un cambio di strategia nella unitĂ di (in) crisi in Lombardia

Una delle ragioni per l’iniziale esplosione di Covid-19 in Lombardia e in altre regioni è stato il contagio comunitario, in particolare negli ospedali. In quelle condizioni, la velocità di raddoppio del virus cresce fortemente, come insegnano i casi del passato e come riscontrato anche per il nuovo continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 22 Marzo 2020.

Una delle ragioni per l’iniziale esplosione di Covid-19 in Lombardia e in altre regioni è stato il contagio comunitario, in particolare negli ospedali. In quelle condizioni, la velocità di raddoppio del virus cresce fortemente, come insegnano i casi del passato e come riscontrato anche per il nuovo

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA