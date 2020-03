Non date consigli alla mia psiche: voglio essere libero di ridere o disperarmi

Hanno cominciato a imperversare i predicatori, i persuasori, gli animatori, i manovratori del nostro umore in tempo di pericolo. Ci incoraggiano, ci dicono se e come e quando avere o non avere paura. Non ci dettano solo le regole utili da seguire, vogliono stabilire quali sono le emozioni giuste, la continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

domenica 22 Marzo 2020.

