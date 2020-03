Oltre il dramma del male. Antidoto alla solitudine

In questi giorni di grave emergenza l’invito a stare in casa ha una connotazione paradossale. Siamo di necessità sollecitati a prendere le distanze l’uno dall’altro in termini radicali. Un distacco forzato che, provocando l’esperienza amara della solitudine, domanda relazioni nuove, costruttive, fin continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 22 Marzo 2020.

In questi giorni di grave emergenza l’invito a stare in casa ha una connotazione paradossale. Siamo di necessità sollecitati a prendere le distanze l’uno dall’altro in termini radicali. Un distacco forzato che, provocando l’esperienza amara della solitudine, domanda relazioni nuove, costruttive, fin

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA