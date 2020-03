Sbarco di migranti sul lungomare di Crotone

Avvistati da una pattuglia dei Carabinieri durante i controlli disposti dal Governo per l’osservanza del divieto di spostamento previsto contro la diffusione del coronavirus

Crotone,

domenica 22 Marzo 2020.

Dodici migranti a bordo di una piccola imbarcazione, sono sbarcati questa mattina sul lungomare di Crotone nei pressi della passerella. I migranti tutti maschi, 3 siriani, 6 iracheni e 3 iraniani, avvistati da una pattuglia dei Carabinieri durante i controlli disposti dal Governo per l’osservanza del divieto di spostamento previsto contro la diffusione del coronavirus.

Sul posto, sono intervenuti anche il 118 e la Croce Rossa Italiana per organizzare il trasferimento al Cara di Isola Capo Rizzuto per essere posti in quarantena.

