Stare a casa ancora di più. Il governo chiude un altro pezzo d’Italia

È il giorno in cui il numero dei morti in Italia sale a 4.825 persone (793 in più rispetto al giorno precedente) e i contagiati arrivano a 42.681. È il giorno in cui la Lombardia, con un’ordinanza, chiude uffici e aziende che non svolgono servizi essenziali. Ed è il giorno in cui il coronavirus arri continua a […]

La Redazione 24

,

domenica 22 Marzo 2020.

