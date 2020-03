Strappato nella notte lo striscione di amicizia tra Bergamo e Brescia

domenica 22 Marzo 2020.

Strappato nella notte lo striscione di amicizia tra Bergamo e Brescia

Il Club Amici dell’Atalanta di Sarnico: “C’erano state pressioni per non appenderlo. Spiace constatare che in un momento così tragico qualcuno si permetta di compiere certe cose. Che tristezza”



