Viva Cuomo

Andrew Cuomo For President. Non è solo lo sfizio bizzarro della bolla di Twitter dove, in effetti, #cuomoforpresident sabato era trending topic, ma è un sentimento che di sta facendo strada tra gli abitanti dello stato di New York, piacevolmente sorpresi dalle doti di leadership del loro governatore continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

domenica 22 Marzo 2020.

