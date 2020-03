Baku sta per saltare? La Formula 1 deve reinventarsi ancora

La Redazione24

lunedì 23 Marzo 2020.

Baku sta per saltare? La Formula 1 deve reinventarsi ancora

Secondo quanto si dice in Azerbaigian domani dovrebbe esserci un comunicato, non è chiaro se la gara sarà cancellata o rinviata. Si comincia da Montreal?



