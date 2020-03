Catalogo dei nuovi sentimenti

Non possiamo non dirci pagani. Il coronavirus ci punisce, così diciamo, perché siamo stati tracotanti, asfissianti, prepotenti, esuberanti, eccessivi, assoluti. Abbiamo sperperato, abbiamo peccato di ubris, diciamo così, come quando eravamo al liceo e studiavamo i miti greci e le rappresaglie degli continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 23 Marzo 2020.

