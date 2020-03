Jogging consentito vicino a casa: ma qual è la distanza? Conte: “Correre si può, a patto che…”

lunedì 23 Marzo 2020.

Non c’è un testo che può sbrogliare la matassa. Ma in diversi ambienti governativi si sottolinea che non ci sono dubbi interpretativi: anche i runner devono restare a casa. La finestra consentita per l’attività motoria è legata soltanto a un’eventuale prescrizione medica



