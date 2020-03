La battaglia contro il coronavirus si combatte anche con i dati

Il lockdown impone a tutti grandi sacrifici, lo reggiamo solo perché è evidente a chiunque che, in questa situazione, è il solo rimedio possibile. Ma l’ansia crescente con cui leggiamo il bollettino di guerra, non ne è la conseguenza inevitabile: dipende dalla carenza di analisi scientifiche per cap continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

lunedì 23 Marzo 2020.

