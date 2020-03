La Repubblica Ceca ci sta aiutando, non ha rubato le nostre mascherine

Non è vero che Praga ha sequestrato le mascherine “regalate all’Italia dalla Cina”. O meglio, lo ha fatto, ma perché dietro a quelle mascherine – e ad altri prodotti e altre mascherine che non erano dirette in Italia – c’è un’indagine in corso. Ma – ancor più grave di una notizia data da un politico […]

La Redazione 24

,

lunedì 23 Marzo 2020.

