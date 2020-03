Pensare al dopo è il modo migliore per combattere la paura

Il direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite a Tagadà su La7, dice che “la paura è un sentimento naturale e giusto, solo chi ha paura capisce cosa sta succedendo. Pensare al dopo è il modo migliore per combatterla: non potremo far finta che gli scienziati valgano come gli incompetenti. E l’Europa continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

lunedì 23 Marzo 2020.

