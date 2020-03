50 sfumature di nazionalizzazione

Donald Trump darà alla Boeing 60 miliardi e intanto aumenta del 50 per cento i dazi su Airbus. Il gigante aerospaziale era in ginocchio prima del coronavirus, per lo stop alla produzione del 737 Max dopo i molti incidenti avvenuti nel mondo. Boris Johnson riporterà le ferrovie britanniche sotto il c continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

martedì 24 Marzo 2020.

Donald Trump darà alla Boeing 60 miliardi e intanto aumenta del 50 per cento i dazi su Airbus. Il gigante aerospaziale era in ginocchio prima del coronavirus, per lo stop alla produzione del 737 Max dopo i molti incidenti avvenuti nel mondo. Boris Johnson riporterà le ferrovie britanniche sotto il c

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA