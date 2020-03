Adesso bisogna evitare il fallimento delle imprese

Una questione fondamentale per prevedere gli effetti economici del coronavirus è capire se lo shock sarà temporaneo, cioè se dopo il lockdown l’economia tornerà al livello precedente, o se la caduta nel reddito non verrà riassorbita in tempi brevi. Ciò dipende da quante imprese italiane falliranno continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 24 Marzo 2020.

