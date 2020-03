Coronavirus, Bollettino Asp Crotone: 67 casi positivi (+4 rispetto a ieri), 18 ricoverati all’Ospedale San Giovanni di Dio

Lo rende noto il Direttore Generale facente funzioni dell’Asp di Crotone, Francesco Masciari

Crotone,

martedì 24 Marzo 2020.

In ossequio agli obblighi di corretta e tempestiva informazione che gravano sulle Pubbliche Amministrazioni, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone porta a conoscenza della cittadinanza l’attuale situazione circa l’emergenza COVID 19 sul territorio provinciale.

Ad oggi sono stati registrati 67 casi complessivi di infezione da coronavirus, dei quali 1 deceduto, 18 ricoverati presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Crotone, 6 presso il nosocomio Pugliese – Ciaccio di Catanzaro e 42 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. I 18 ricoverati presso il S. Giovanni di Dio sono assistiti presso il reparto COVID 19/Malattie Infettive.

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono regolarmente effettuate sul territorio su 658 soggetti classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale.

Raccomandiamo alla cittadinanza la massima adesione alle misure preventive disposte dalle autorità governative e nazionali, e la massima tempestività nella comunicazione al proprio medico di base circa l’insorgenza contemporanea di sintomi sospetti classificabili come COVID 19 (febbre sopra 37,5 gradi centigradi, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite).

SeguirĂ successivo bollettino COVID 19 nella giornata di domani.

