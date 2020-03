Dopo l’epidemia? Protezionisti e ambientalisti uniti per distruggere la globalizzazione

“Il libro di Kenichi Ohmae, The bordless world, fu pubblicato nel 1990, l’anno dopo il crollo del muro di Berlino, diventando uno dei classici dell’era della globalizzazione. Ma i confini, spinti dal coronavirus, stanno adesso reclamando vendetta” scrive Gideon Rachman sul Financial Times in un arti continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

martedì 24 Marzo 2020.

