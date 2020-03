Licenziamento lavoratori Carrefour di Crotone, interviene Barbuto (M5s)

La nota di Elisabetta Barbuto (M5S Camera)

La Redazione

Crotone,

martedì 24 Marzo 2020.

Quanto accaduto nella vicenda del

Carrefour di Crotone è stato paradossale dal suo inizio alla sua conclusione e

dimostra, ancora una volta, come e quanto nella nostra terra alcuni

imprenditori abbiano ancora e purtroppo,

un concezione del lavoro legata a logiche perverse ed arcaiche che li conducono

a considerare i propri dipendenti non giĂ come persone, come uomini e donne

liberi, ma come schiavi di cui disporre

come meglio loro aggrada, schiavi, senza alcun diritto, la cui dignità può

essere calpestata con estrema disinvoltura ed arroganza secondo un bieco

criterio utilitaristico.

Una concezione che ci riporta indietro nel

tempo annullando, nei fatti, anni di battaglie e di conquiste faticosamente

raggiunte a tutela dei lavoratori con tutte le inevitabili conseguenza in tema

di imperitura permanenza nei nostri territori di un feudalesimo che non vuole

tramontare e che, grazie ad una rassegnazione atavica, al genetico individualismo che ci caratterizza

e all’indifferenza dei più, trova, ancora oggi, terreno fertile nelle nostre

zone e riverbera pesantemente i suoi effetti in ogni aspetto della vita sociale,

politica ed economica della comunitĂ .

Ebbene, la vicenda del Carrefour è la

sintesi di questo triste itinerario, giĂ troppe volte percorso e collaudato.

Viene alla ribalta nel mese di ottobre dello scorso anno e fa il giro dei media

a livello nazionale perché i cinquantadue dipendenti in forza presso il punto

vendita di località Passovecchio vengono “licenziati” tramite whats app e si

trovano, così da un giorno all’altro, senza lavoro e senza prospettive, ma con

famiglie da mantenere e nella disperazione piĂą totale. Non si arrendono i

lavoratori la cui etĂ depone per una estrema difficoltĂ , in caso di

licenziamento, ad una loro ricollocazione in ambito lavorativo, ma iniziano un

estenuante presidio di fronte al “loro” supermercato. Sono lì a difendere il

loro lavoro. Ma soprattutto a difendere la loro dignitĂ di Uomini e Donne

liberi. Caldo, freddo, vento, pioggia. Niente li fermerĂ per qualche mese fino

a quando si prospetterĂ una possibile soluzione positiva che, tuttavia, alla

luce dei successivi avvenimenti, si rivelerĂ un ingannevole e mortificante

specchietto per le allodole per tutti coloro che hanno creduto e combattuto per

la positiva soluzione della vicenda.

Mi sono interessata della storia fin dalle

sue prime battute – dichiara la deputata pentastellata Elisabetta Barbuto – e

mi sono schierata da subito a fianco dei lavoratori dapprima denunciando

pubblicamente, anche tramite una interrogazione, nell’aula di Montecitorio cosa stava accedendo

in quei giorni a Crotone e, quindi, anche dopo che il clamore nazionale era

passato, lavorando assieme alle

associazioni sindacali, per trovare una soluzione concreta che consentisse ai

dipendenti di conservare il loro lavoro. In questo senso ho trovato, fin da

subito la massima disponibilitĂ del MISE e del MINISTERO DEL LAVORO nelle

persone dei sottosegretari Alessandra Todde e Stanislao Di Piazza e dei loro

staff con i quali ci siamo incontrati e confrontati più volte – l’ultima il 21

febbraio scorso con la partecipazione del legale rappresentante della GDL di

Lamezia Terme – ed insieme ai quali

avevamo, anche, individuato una soluzione concreta che, partendo dalla

dichiarata intenzione dell’impresa di voler rilanciare la propria attività ,

avrebbe consentito ai lavoratori , oltre alla immediata fruizione di

ammortizzatori sociali, la permanenza nel circuito lavorativo ed anche il recupero,

da parte dell’azienda, delle proprie retribuzioni che, vogliamo ricordarlo, non

percepiscono dal mese di luglio del 2019.

Ma nei giorni scorsi, giorni difficili e

drammatici in cui la nostra attenzione è tutta concentrata sulla drammatica

epidemia che sta mietendo tante, troppe vittime; ebbene, in questi giorni di

sofferenza e di dolore, di paura, di distanza e di solitudine, in maniera

totalmente incomprensibile e con un tempismo singolare, le speranze dei

lavoratori e di tutti coloro che si sono impegnati a risolvere la vicenda si

sono infrante con il recapito delle lettere di un licenziamento che sembrava

ormai scongiurato viste le intenzioni della societĂ di rilanciare la propria

attivitĂ . E precisiamo bene che in questo caso, a scanso di ogni eventuale e

futuro equivoco, il corona virus non c’entra niente. Si tratta di una volontĂ

pregressa che oggi si concretizza ed è ancora più dolorosa visto lo scenario

economico che si prospetta post emergenza.

Nel riservarmi, pertanto, di portare a

conoscenza del MISE e del MINISTERO DEL LAVORO la decisione unilaterale ed

incomprensibile della proprietĂ di concludere la vicenda senza, peraltro,

fornire nessuna spiegazione della propria decisione, anzi rifuggendo ogni

ulteriore confronto con le associazioni sindacali, sottolineo che mi sento mortificata

ed indignata – ha concluso Elisabetta Barbuto – come cittadina italiana e

calabrese, come persona che ha trascorso tutta la sua vita lavorando duramente,

ancor prima che come rappresentante del territorio. Mi sento mortificata ed

indignata, ma non dalle Istituzioni il cui sostegno non è mancato ed alle quali

va il mio ringraziamento per la sensibilità e l’attenzione dimostrata

all’intera vicenda. Mi sento mortificata ed indignata tanto dalla mancanza di

lealtà , all’insegna della quale mi hanno insegnato a crescere umanamente e

professionalmente, quanto dalla disgustosa strumentalizzazione messa in atto

nei confronti dei lavoratori, oggi abbandonati al loro destino, da parte di

chi, con tutta evidenza, continua a praticare concretamente un bieco concetto

di schiavitĂą, mai sopito, facendosi beffe di ogni principio di diritto ancor

prima che di umanitĂ , ritenendo di poter disporre della vita e della morte

sociale delle persone a proprio piacimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA