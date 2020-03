Maldini rassicura dopo il coronavirus: “Io e Daniel stiamo bene”

Maldini rassicura dopo il coronavirus: “Io e Daniel stiamo bene” Dopo la positività sua e del figlio al Covid-19, il direttore sportivo del Milan ha pubblicato su Instagram un videomessaggio per ringraziare i tifosi dell’affetto dimostrato e medici e forze dellordine per l’impegno che stanno mettendo per contrastare questa emergenza continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

martedì 24 Marzo 2020.

