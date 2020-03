MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONCORSO (scad. 19 giugno 2020)

Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2020. (20E03884) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

