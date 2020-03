Nostradamus Saviano

Meno informato di Nostradamus, meno attendibile di Gunter Pauli, Roberto Saviano è uscito dalla quarantena e no, una previsione sul virus non ce l’ha, ma sa benissimo chi ci guadagnerà: le mafie, what else? Anche se ammette che quel che faranno “i clan, le strutture meglio organizzate del capitalism continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

martedì 24 Marzo 2020.

