Positivo Terim: è in ospedale. Rimesso lo striscione che unisce Brescia e Atalanta

Positivo Terim: è in ospedale. Rimesso lo striscione che unisce Brescia e Atalanta Il club di De Laurentiis sospende gli allenamenti fino a data da destinarsi. Il Canada non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Ma la Russia invita a non farsi prendere dal panico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 24 Marzo 2020.

Positivo Terim: è in ospedale. Rimesso lo striscione che unisce Brescia e Atalanta

Il club di De Laurentiis sospende gli allenamenti fino a data da destinarsi. Il Canada non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Ma la Russia invita a non farsi prendere dal panico



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA