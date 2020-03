Weinstein positivo al virus. Ma per qualcuno la sua pena non è mai abbastanza

Domenica sera, appena ha appreso che Harvey Weinstein era risultato positivo al coronavirus, Rose McGowan, ex sorella di #metoo di Asia Argento, ha condiviso su Twitter il video di “Karma Chameleon” dei Culture Club. Quella canzone che fa “You come and go, you come and go, loving would be easy” e no continua a leggere […]

La Redazione 24

,

martedì 24 Marzo 2020.

Domenica sera, appena ha appreso che Harvey Weinstein era risultato positivo al coronavirus, Rose McGowan, ex sorella di #metoo di Asia Argento, ha condiviso su Twitter il video di “Karma Chameleon” dei Culture Club. Quella canzone che fa “You come and go, you come and go, loving would be easy” e no

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA