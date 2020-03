Come sarà il futuro delle Sanità? Le scelte che dovremo fare in fretta

Come sarĂ il futuro delle SanitĂ ? Le scelte che dovremo fare in fretta

Milano. No, non eravamo preparati. Ospedali, medici, Sistema sanitario nazionale e Sistema sanitario regionale. Sì, troppi operatori contagiati, troppi pazienti zero sfuggiti, troppe disparità nella logica (infettante) delle ospedalizzazioni. Sì, una catena di comando governo-regioni (ministero dell continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

mercoledì 25 Marzo 2020.

