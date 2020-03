Il virus ha costretto anche la morte a farsi social

Ci sono momenti in cui è opportuno disconnetterci: per esempio per i lutti, incompatibili con il caos irrispettoso e la superficialità del virtuale. Tutto falso. Potevamo permetterci di crederlo ieri, e saremmo comunque stati in ritardo sulla realtà, che è sempre più ostinata delle abitudini. Dirlo continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 25 Marzo 2020.

Ci sono momenti in cui è opportuno disconnetterci: per esempio per i lutti, incompatibili con il caos irrispettoso e la superficialità del virtuale. Tutto falso. Potevamo permetterci di crederlo ieri, e saremmo comunque stati in ritardo sulla realtà, che è sempre più ostinata delle abitudini. Dirlo

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA