Italia paese d’arte, musica, finti eroi e pesci rossi

Al direttore – Ho 26 anni e fino a ieri non sapevo bene chi ero. Oggi mi dicono che sono un giovane medico, abilitato alla professione da qualche ora per merito del nuovo decreto. Forse l’isolamento forzato, forse il fatto che dell’esser medico non so assolutamente nulla o forse la consapevolezza ch continua a leggere […]

La Redazione 24

,

mercoledì 25 Marzo 2020.

