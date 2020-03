Pellegrini: “Il rinvio al 2021 per me è ideale. Fosse stato dopo avrei smesso”

Pellegrini: “Il rinvio al 2021 per me è ideale. Fosse stato dopo avrei smesso” Federica avrà 33 anni: “È la decisione giù giusta per noi atleti. Spero che dopo l’emergenza la nostra società sia migliore” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 25 Marzo 2020.

Pellegrini: “Il rinvio al 2021 per me è ideale. Fosse stato dopo avrei smesso”

Federica avrà 33 anni: “È la decisione giù giusta per noi atleti. Spero che dopo l’emergenza la nostra società sia migliore”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA